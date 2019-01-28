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Журналистка поделилась опытом свидания с незнакомцем в Северной Корее

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Журналистка издания Vice Ним Праттен (Nyima Pratten) рассказала о путешествии в Северную Корею с незнакомцем, которого она встретила в Tinder. Историю опубликована на сайте издания.

Праттен посетовала на то, что жизнь в Шанхае сопряжена с изнурительными поисками партнера в Tinder, коих не так много. Она обрадовалась тому, что ей попался с эмигрантом из Великобритании, который недавно переехал в Шанхай. Они встретились в баре и во время разговора выяснили, что оба хотят побывать на Пхеньянском международном марафоне.

После свидания они тут же забронировали трехдневный тур по Северной Корее. «Внезапно я осознала, что я собираюсь в самую недоступную страну на Земле в компании незнакомца, без доступа к интернету или общему групповому чату», — призналась автор.

По прибытии в страну Праттен не могла отделаться от ощущения, что за ней постоянно следят: вокруг были суровые охранники, присматривающие за туристами, и, как полагала сама девушка, скрытые камеры.

Гид, узнав о том, что журналистка смешанной расы, поспешил отметить, что не поддерживает рождение детей от представителей разных рас, но это не смутило девушку. «Обидеться было невозможно. Общество в Северной Корее очень однородно, и у них нет ни малейшего представления о внешнем мире», — отметила она.

Вечером туристов отводили в отель, и до утра следующего дня выходить из него было запрещено. Единственным развлечением был местный бар. Она вместе со спутником пила пиво и потешались над «социалистическим раем», в котором им удалось побывать.

Путешествие произошло в 2015 году. Узнав историю американского студента Отто Уормбир, который попал в северокорейскую тюрьму в 2016 году из-за воровства плаката, а затем скончался в июне 2017 года вскоре после возвращения на родину, девушка была шокирована. По словам Праттен, только после этого случая она поняла, какому риску подвергала себя, находясь в Северной Корее.

«Наше свидание в Северной Корее ознаменовалось повсеместными снимками Ким Чен Ына, затхлыми номерами в отеле 1970-х годов и списком вещей, которые мы хотели бы загуглить», — заключила журналистка. Она уточнила, что парень, с которым она была в трехдневном путешествии на данный момент является ее близким другом.

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