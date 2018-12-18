Дибров открестился от передачи про «заразный» рак и поверивших в него россиян

Телеведущий Дмитрий Дибров заявил, что не чувствует ответственности за действия женщины, которая поверила в заразность рака после просмотра передачи на канале «Звезда» с его участием и начала собирать подписи за выселение из дома семьи с онкобольными детьми. Свою позицию он изложил радиостанции «Говорит Москва».

По словам ведущего, он не является «участником этой истории». Он лишь озвучил текст, подготовленный «большим коллективом достаточно профессиональных и одаренных редакторов», которые при подготовке материала «проводят время в интернете и в библиотеках».

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Дибров предрек, что начавшая травлю семьи жительница дома «закончит очень скверно» и будет винить в «крахе своей жизни» всех остальных. «Наверняка, уже сейчас очень нехорошо этот человек живет. Наверняка, живет в постоянных конфликтах и при этом считает виноватыми в этом кого угодно, только не себя. А ведь она во всем и виновата», — полагает телеведущий.

Он остался удивлен тем фактом, что женщина вообще смотрит принадлежащий министерству обороны телеканал «Звезда». «Зачем она его смотрит? Она что, военный? Или она интересуется военно-патриотической тематикой? Просто для того, чтобы прогулять свою агрессивность и омерзительное отношение к жизни, свою душевную черствость и неспособность быть полезной, сострадательной к окружающим, — она прячется за бедный телеканал "Звезда"», — заключил Дибров и подчеркнул, что «Звезда» в этом случае «совершенно ни при чем».

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Инициировавшая сбор подписей за выселение семьи с онкобольными москвичка заявила в разговоре с пранкерами, что узнала о распространении рака воздушно-капельным путем из передачи «Секретная папка», которую ведет Дибров. В выпуске «Загадка Черной смерти» рассказывалось о вирусной теории происхождения рака, разработанной советским иммунологом Львом Зильбером. «Они выбрасывают в мусоропровод вату, повязки, бинты, на которых есть кровь, которая заразна. Вы знаете, что рак крови не лечится, что никакая химиотерапия не убивает возбудитель рака крови», — говорила москвичка.

Семья иногородних с больными раком детьми поселилась в одном из столичных домов на время лечения. В связи с травлей квартиранты были вынуждены съехать.

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