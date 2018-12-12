Затравленная соседями семья с онкобольными детьми съехала из квартиры

Семья с больными раком детьми, снимавшая жилье в одном из домов Москвы на время лечения, уехала из квартиры. Об этом сообщает телеканал «Москва 24».

Информацию об отъезде подтвердила мать одного из детей, а также соседи. У хозяйки квартиры пока нет сведений о том, что жильцы покинули квартиру.

8 декабря стало известно, что жители дома собирают подписи против того, чтобы иногородние семьи с онкобольными детьми снимали жилье у них в подъезде на время лечения в столице. Свою позицию они обосновали тем, что рак якобы является заразной инфекцией.

Автор петиции рассказала, что узнала о «заразности» заболевания из эфира телеканала «Звезда».

Генеральная прокуратура рассматривает происходящее как дискриминацию по отношению к больным. Ведомство проводит доследственную проверку.

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