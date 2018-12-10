Москвичка назвала источник своих познаний о заразности рака

Собиравшая подписи за выселение онкобольных детей из дома в Москве женщина узнала о «заразности» заболевания из эфира телеканала «Звезда». Об этом она рассказала пранкерам Вовану и Лексусу (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), передает радиостанция «Говорит Москва».

Она уточнила, что в одной из передач услышала, что онкологическое заболевание передается воздушно-капельным путем.

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Пранкеры пообещали позднее выложить полную запись беседы.

8 декабря сообщалось о жителях одной из многоэтажек в Москве, собирающих подписи против того, чтобы семьи с онкобольными детьми, приезжающие на консультации и лечение в столицу, снимали жилье у них в подъезде. Свою позицию они обосновали тем, что рак якобы является заразной инфекцией.

Позднее за больных детей пообещал вступиться детский омбудсмен столицы Евгений Бунимович. По его словам, каждый может собирать подписи, но если дело дойдет до реального воспрепятствования въезду, он приступит к «решительным действиям».

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