Москвичей пристыдили за бунт против онкобольных детей

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович заявил ТАСС о готовности вмешаться в ситуацию, связанную со сбором подписей против заселения в столичную многоэтажку онкобольных детей.

Однако аппарат омбудсмена приступит к решительным действиям только в случае, если дело дойдет до реального воспрепятствования въезду. «Любой имеет право собирать подписи, если это не нарушает законодательства. Не думаю, что здесь нужно юридическое вмешательство», — отметил Бунимович.

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По мнению уполномоченного, протест против онкобольных отражает людоедскую позицию, не допустимую для XXI века. «Это должно быть стыдно», — добавил он.

8 декабря сообщалось о жителях одной из многоэтажек в Москве, собирающих подписи против того, чтобы семьи с онкобольными детьми, приезжающие на консультации и лечение в столицу, снимали жилье у них в подъезде. Свою позицию они обосновали тем, что рак якобы является заразной инфекцией.

Занимающиеся помощью детям волонтеры решили развесить там информационные материалы с объяснением того, что онкология не является заразным заболеванием и не передается воздушно-капельным путем.

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