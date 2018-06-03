Украинский чиновник оправдал экономию на онкобольных фразой «они все умрут»

Украинский Минздрав выступил против выделения государственных средств на лечение за рубежом онкобольных под предлогом того, что они все равно умрут. Стенограмму выступления в Счетной палате Александра Линчевского, заместителя исполняющего обязанности министра, опубликовал Онкологический портал Украины.

«Друзья, коллеги! Это рак. Они все умрут. Они все умрут, без вариантов. И эффективность этой программы ноль процентов», — заявил чиновник.

Он также заметил, что и те случаи, когда больному пересаживают костный мозг, заканчиваются смертью «рано или поздно». «Трансплантация почки, трансплантация сердца, она не продлит жизнь на неопределенно долгий срок», — подчеркнул Линчевский.

С января на Украине проводится реформа системы здравоохранения, в результате которой медицина практически полностью становится платной. Граждане обязаны подписывать договор на оказание услуг с выбранным врачом. Как пишет издание «Страна.ua», на оказание первичной медицинской помощи государство будет выделять 370 гривен в год (около 878 рублей) на одного взрослого пациента, заключившего договор, и 814 гривен (примерно 1930 рублей) на ребенка до 17 лет. При отсутствии этого документа сумма снижается до 240 гривен (около 570 рублей) в год.

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