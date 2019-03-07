Бессменный ведущий американской «Своей игры» объявил о смертельной болезни

Бессменный ведущий популярной американской телевикторины Jeopardy! Алекс Требек объявил о том, что у него обнаружен рак поджелудочной железы в четвертой стадии. Ролик с его обращением к поклонникам опубликован в Twitter шоу.

Требек объяснил, что хочет соблюдать открытость в отношениях с фанатами викторины и опасается распространения непроверенных слухов о его здоровье. Именно поэтому он лично сообщил новости о раке.

«Прогноз не слишком оптимистичный, но я буду бороться. С помощью моей семьи, друзей, и вас, зрители. Я намерен сразиться с низкой статистикой выживания среди больных этим раком», — заявил он.

Ролик набрал почти 10 миллионов просмотров и почти полмиллиона лайков. В комментариях люди принялись подбадривать Требека и заверили его, что будут бороться с болезнью вместе с ним.

Алекс Требек является ведущим Jeopardy! с 1984 года. Эта американская телевикторина — прототип российской «Своей игры». В нем участники на скорость отвечают на вопросы, которые в зависимости от сложности оцениваются в определенную сумму денег.

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