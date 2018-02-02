Молчание ботаников на спортивной викторине довело ведущего

Участники американской телевикторины под названием Jeopardy! («Рискуй!») не смогли ответить ни на один вопрос ведущего, чем насмешили зрителей. Фрагмент программы опубликован в Twitter-аккаунте канала CBS.
Участники отвечали на посвященные спорту вопросы молчанием. Сначала ведущий подшучивал над конкурсантами: «Может, уйдем на рекламу?» В финале и у него сдали нервы. «Если вы ответите на этот вопрос, я умру», — сказал он.
В комментариях под роликом многие пользователи начали насмехаться над тем, что участники — типичные ботаники, которые не могут ответить на базовые вопросы о футболе.
Американская телевикторина Jeopardy! идентична российскому шоу «Своя игра», где участники на скорость отвечают на вопросы, которые в зависимости от сложности оцениваются в определенную сумму денег.