Названа работа с самым большим конкурсом претендентов

Крупнейшая в Китае компания электронной коммерции Alibaba Group Holding объявила о наборе двух специалистов по потребительским запросам пенсионеров. За работу с зарплатой 400 тысяч юаней в год (около 63500 долларов) решили побороться свыше 3000 человек, пишет South China Morning Post.

Издание отмечает, что устроиться на работу в Alibaba Group Holding гораздо сложнее, чем, к примеру, в Goldman Sachs. Американская корпорация принимает на работу около трех процентов претендентов, тогда как Alibaba Group Holding — всего 0,06 процента.

Претенденты должны обладать определенными качествами. Во-первых, они сами должны быть пожилыми и иметь авторитет среди пенсионеров. Во-вторых, они должны хорошо разбираться в интернет-технологиях и онлайн-покупках. Их задачей будет убедить ровесников активнее покупать с помощью всемирной сети.

По оценкам специалистов, нынешнее поколение китайских пенсионеров имеет хорошие сбережения. Задача продавцов — убедить пожилых людей потратить свои деньги. Всего в Китае насчитывается 772 миллиона пользователей интернета, из них 40 миллионов старше 60 лет.

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