Китаянка заработала два миллиарда долларов за четыре дня

Богатейшая женщина Китая Ян Хуэйянь, которая владеет контрольным пакетом акций девелопера Country Garden Holdings, успела заработать более двух миллиардов долларов в первые дни 2018 года. Об этом сообщает Bloomberg.

Так, к 5 января состояние 36-летней Ян Хуэйянь увеличилось до 25,6 миллиарда долларов, а к 9 января — до 28 миллиардов долларов. В результате женщина вошла в пятерку самых богатых жителей Китая и заняла 29-ю строчку в рейтинге миллиардеров по версии Bloomberg.

Самым богатым жителем Китая является основатель Alibaba Group Джек Ма (48,2 миллиарда долларов), на втором месте основатель телекоммуникационной компании Tencent Пони Ма (44 миллиарда), на третьем — председатель совета директоров и крупнейший акционер девелопера China Evergrande Group Ху Ка Ян (39,3 миллиарда), на четвертом — владелец и председатель совета директоров Dalian Wanda Group Ван Цзяньлинь (28,7 миллиарда).

Богатейшим человеком в мире Bloomberg называет основателя Amazon Джеффа Безоса — его состояние оценивается в 105 миллиардов долларов.

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