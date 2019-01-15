Участница «Своей игры» дала лучший неправильный ответ в истории передачи

Игроки интеллектуальной телевикторины Jeopardy (прототип «Своей игры») не смогли ответить на вопрос, под каким коллективным именем вышел совместный альбом Бейонсе и Jay-Z под названием Everything in Love. Одна из участниц телешоу предположила, что совместная пластинка мужа и жены носит название Bey-Z, чем рассмешила американских зрителей.

Судя по эмоциональной реакции зрителей у экрана, смотревших эфир, незнание современной популярной музыки глубоко их поразило.

«Самая забавная вещь, которую я когда-либо видел на Jeopardy, это женщина, которая думала, что Бейонсе и Jay-Z записали "Bey-Z"».

Ответ Джессики породил множество шуток в ее адрес. Женщину попрекали за невежество.

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Однако некоторые отметили, что Джессика, возможно, и проиграла, но, «несомненно, дала один из лучших неправильных ответов всех времен».

Альбом Бейонсе (настоящее имя — Бейонсе Жизель Ноулз-Картер) и Jay-Z (настоящее имя — Шон Кори Картер) Everything Is Love вышел в середине июня 2018 года под авторством дуэта The Carters (Картеры).

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