Женщина прикарманила пожертвования для больного ребенка

На британском острове Уайт мошенница организовала сбор средств для больного ребенка, а потом скрылась с деньгами. Об этом сообщает издание Metro.

Трехлетняя дочь 36-летней Сью Бакстер (Sue Baxter) страдала от паркинсонизма и нуждалась в специальной кроватке. Когда женщина написала об этом в Facebook, с ней связалась 50-летняя Трейси Смит (Tracey Smith) и предложила организовать благотворительный аукцион.

К сбору средств удалось привлечь местных жителей, всего удалось получить три тысячи фунтов стерлингов (256 тысяч рублей). После окончания аукциона Смит отказалась отдавать деньги матери ребенка. Она избегала личных встреч, а затем перестала отвечать на звонки.

По совету полиции Бакстер никому не рассказывала об этом и не могла объясниться перед возмущенными соседями, которые считали, что она прикарманила пожертвования. На женщину плевали на улице, кто-то из недоброжелателей выбил окно в ее доме.

После ареста Смит созналась в присвоении тысячи фунтов стерлингов (85 тысяч рублей). Суд приговорил ее к 12 месяцам лишения свободы условно. Кроме того, ей придется вернуть украденные деньги.

В 2018 году сообщалось, что жительнице австралийского города Кэролайн-Спрингз, штат Виктория, грозит уголовное наказание за обман при сборе пожертвований. 26-летняя женщина рассказывала знакомым, друзьям и родственникам, что у нее рак печени, и собрала более девяти тысяч австралийских долларов.

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