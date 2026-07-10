Призывавшему разрушить Крымский мост россиянину дали срок

Жителю Крыма дали 4 года колонии за призывы разрушить мост на полуостров

Жителя Крыма приговорили к четырем годам колонии за осуществление террористической и экстремистской деятельности. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает РИА Новости.

По данным следствия, осужденный Николай Семилетов оставлял комментарии в Telegram, в которых призывал к расправам над русским населением и политическими деятелями. Кроме того, мужчина выступал с призывами разрушить мост на полуостров.

Ранее ФСБ сорвала теракт на военном аэродроме в России. Помощь оказал человек, которого пыталась завербовать служба безопасности Украины.