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12:04, 10 июля 2026Спорт

Макгрегор пообещал завершить карьеру Холлоуэя в UFC

Конор Макгрегор пообещал завершить карьеру Холлоуэя в UFC
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Winslow Townson-USA TODAY Sports / Reuters

Ирландский боец Конор Макгрегор заявил, что уничтожит американца Макса Холлоуэя в их предстоящем поединке на турнире UFC 329. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я уничтожу его за 10 секунд, и он завершит карьеру», — заявил Макгрегор. Спортсмены также провели битву взглядов. Макгрегор сорвал с Холлоуэя очки, после чего президент UFC Дана Уайт разнял бойцов.

Ранее бойцы встречались в 2013 году. Тогда Макгрегор одержал победу единогласным решением судей. Холлоуэй — бывший обладатель титула UFC в полулегком весе.

Макгрегор проведет бой против Холлоуэя на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США) 12 июля. Ирландец не выступал в промоушене с 2021 года.

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