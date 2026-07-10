Конор Макгрегор пообещал завершить карьеру Холлоуэя в UFC

Ирландский боец Конор Макгрегор заявил, что уничтожит американца Макса Холлоуэя в их предстоящем поединке на турнире UFC 329. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я уничтожу его за 10 секунд, и он завершит карьеру», — заявил Макгрегор. Спортсмены также провели битву взглядов. Макгрегор сорвал с Холлоуэя очки, после чего президент UFC Дана Уайт разнял бойцов.

Ранее бойцы встречались в 2013 году. Тогда Макгрегор одержал победу единогласным решением судей. Холлоуэй — бывший обладатель титула UFC в полулегком весе.

Макгрегор проведет бой против Холлоуэя на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США) 12 июля. Ирландец не выступал в промоушене с 2021 года.