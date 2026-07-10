Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:03, 10 июля 2026Россия

В России отреагировали на сведения о перепродаже Турцией российских ракетных систем

Колесник: Перепродажа российских ракетных систем С-400 не испортит отношения Турции и РФ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Перепродажа Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 не испортит отношения Москвы и Анкары. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Газетой.Ru».

Российский политик назвал перепродажу вооружения при условии соблюдения договоренностей нормальной практикой военно-дипломатических отношений между государствами. Он также акцентировал внимание на условиях договора.

«Я не думаю, что это что-то испортит. Мы не знаем сейчас условия договора, возможна ли перепродажа в третьи страны, может ли Турция перепродавать наши комплексы С-400?», — обозначил Колесник, не исключив, что такие условия могли быть изначально прописаны в договоре.

Ранее стало известно, что Турции предложили передать купленные у России батареи зенитных ракетных комплексов С-400 третьей стране или на совместное хранение с США. Позднее в турецком правительстве сделали заявление, что таких обсуждений не ведется.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Российские войска атаковали объекты ВСУ под Днепром и Одессой. Горят АЗС, уничтожены пункты управления дронами
    Сгоревший в собственном доме мужчина оказался жертвой серийного убийцы
    В Кремле высказались о позиции Киева по мирному урегулированию
    Финских призывников научат управлять дронами
    Рудковская рассказала о наличии у их с Плющенко сына своей футбольной команды
    Опубликована карта с местами охоты отравителей на домашних животных в Москве и Подмосковье
    Экс-инженера приговорили по делу об ослепшем российском школьнике
    Российский стилист назвал модной популярную у бабушек вещь
    ЕК отказалась от наиболее жестких положений внутри 21-го пакета антироссийских санкций
    Варламов обрадовался «говнишку» в Нью-Йорке
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok