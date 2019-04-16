Украинский телеведущий пошутил о пожаре в Нотр-Даме и раскаялся

Украинский политолог и телеведущий Тарас Березовец извинился за пост о парижском соборе Нотр-Дам де Пари, в котором он связал пожар в здании с приездом в столицу Франции кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Он объяснил шутку на своей странице в Facebook.

Речь идет об уже удаленной записи, которую Березовец разместил вечером 15 апреля. «Вообще, Макрону очень повезло, что после приезда Зеленского сгорел всего лишь собор Парижской Богоматери. А ведь мог бы и Елисейский дворец полыхнуть», — написал телеведущий.

Пост вызвал много негативных комментариев, в том числе со стороны посла Франции на Украине Изабель Дюмон, которая в Twitter назвала слова Березовца «позором». Политолог ответил, что не имел намерения оскорбить чьи-то чувства, а собор был неудачной метафорой.

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Березовец намекнул на двойные стандарты тех, кто его критикует, вспомнив о Charlie Hebdo. «Скандально известное французское издательство Charlie Hebdo несколько лет назад стало мишенью террористической атаки из-за своих неоднозначных публикаций. Тем не менее, никто не поставил под сомнение право журналистов на свое субъективное мнение. У меня простой вопрос. чем мое право как украинского журналиста отличается от прав моих французских коллег?» — поинтересовался телеведущий.

Политолог считает, что хотя его шутка и была неоднозначной, она мало чем отличается от шуток студии «Квартал 95», автором которых во многих случаях выступал Зеленский. «Тем не менее президент Франции и посол в Украине сочли возможным сесть за один стол с человеком, который является автором многих шуток, за которые в Европе он давно бы оказался без работы», — написал Березовец.

Вся галерея «Нотр-Дам де Пари в огне» Продолжить Фото: Shutterstock 1 /15

Пожар в Нотр-Даме окончательно потушили утром во вторник. Огонь уничтожил большую часть кровли, шпиль и часы. Reuters опубликовало фотографии изнутри собора, на которых виден масштаб разрушений.

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