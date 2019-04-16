Путин предложил Макрону помощь после пожара в Нотр-Даме

Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери, который пострадал из-за пожара. Об этом сообщается на сайте Кремля во вторник, 16 апреля.

«Нотр-Дам — исторический символ Франции, бесценное сокровище европейской и мировой культуры», — говорится в телеграмме, которую Путин направил Макрону.

Российский президент выразил сочувствие в связи с инцидентом в христианской святыне.

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Утром во вторник стало известно, что пожар в соборе Парижской Богоматери потушили полностью. Возгорание произошло в понедельник вечером. В результате пострадали три человека. Кроме того, огонь уничтожил большую часть кровли, шпиль и часы. По предварительным данным, очаг возгорания находился на верхних уровнях строения.

Макрон заявил, что Нотр-Дам де Пари будет восстановлен. Он заверил, что к работам привлекут лучших реставраторов. Между тем эксперты полагают, что на восстановление собора может уйти несколько десятилетий.

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