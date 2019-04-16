Владельцы люксовой фирмы пожертвовали Нотр-Даму вдвое больше семьи миллиардера

Французская семья Арно, владеющая группой компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH), объявила о пожертвовании 200 миллионов евро на реставрацию сгоревшего 15 апреля собора Парижской Богоматери. Это в два раза превышает пожертвование французских бизнесменов Пино. Об этом сообщает Le Figaro.
«Семья Арно и группа LVMH хотели бы продемонстрировать свою солидарность c национальной трагедией и объединились, чтобы помочь восстановить этот необыкновенный собор, который является символом Франции, ее наследия и французского единства», — говорится в заявлении Арно.
Ранее 16 апреля миллиардер Франсуа-Анри Пино сообщил, что он и его отец Франсуа «решили выделить из фондов Artemis 100 миллионов, чтобы присоединиться к усилиям, необходимым для полного восстановления собора Парижской Богоматери».
Кроме того, французская частная организация Foundation du Patrimoine («Фонд наследия») объявила, что начнет международный сбор денег на реконструкцию памятника архитектуры.
Собор Парижской Богоматери загорелся 15 апреля. Последние несколько месяцев в нем велась реставрация. Пожар уничтожил большую часть кровли, шпиль и часы.
К утру огонь удалось потушить. По разным мнениям, восстановление собора может занять от пяти лет до нескольких десятилетий.