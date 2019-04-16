Владельцы люксовой фирмы пожертвовали Нотр-Даму вдвое больше семьи миллиардера

Французская семья Арно, владеющая группой компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH), объявила о пожертвовании 200 миллионов евро на реставрацию сгоревшего 15 апреля собора Парижской Богоматери. Это в два раза превышает пожертвование французских бизнесменов Пино. Об этом сообщает Le Figaro.

«Семья Арно и группа LVMH хотели бы продемонстрировать свою солидарность c национальной трагедией и объединились, чтобы помочь восстановить этот необыкновенный собор, который является символом Франции, ее наследия и французского единства», — говорится в заявлении Арно.

Ранее 16 апреля миллиардер Франсуа-Анри Пино сообщил, что он и его отец Франсуа «решили выделить из фондов Artemis 100 миллионов, чтобы присоединиться к усилиям, необходимым для полного восстановления собора Парижской Богоматери».

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Кроме того, французская частная организация Foundation du Patrimoine («Фонд наследия») объявила, что начнет международный сбор денег на реконструкцию памятника архитектуры.

Собор Парижской Богоматери загорелся 15 апреля. Последние несколько месяцев в нем велась реставрация. Пожар уничтожил большую часть кровли, шпиль и часы.

К утру огонь удалось потушить. По разным мнениям, восстановление собора может занять от пяти лет до нескольких десятилетий.

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