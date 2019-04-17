На НТВ решат судьбу пропавшего из эфира ведущего

Ведущий программы «Место встречи» на НТВ Андрей Норкин выписан из клиники и находится на больничном. Судьба программы, которую он вел до госпитализации, решится в течение недели, заявил РИА «ФАН» друг Норкина, соавтор единого учебника истории России Евгений Спицын.

«В конце этой недели у него будет разговор с руководством: как дальше быть, будет ли вообще эта программа в эфире. Если будет — то кто окажется ее ведущим? Ждем до четверга, будет разбор полетов», — отметил он.

Спицын назвал ток-шоу «Место встречи» без участия его друга «жалким подобием», которое стоит закрыть. Он полагает, что Норкин «первоклассный ведущий», а его передача была авторской.

По словам приятеля Норкина, ведущий «работал на износ». «Каждый день вести прямые эфиры — это надо иметь железные нервы. У него же еще была вторая, новая программа на НТВ и эфиры на "Комсомольской правде"», — сказал он.

9 апреля супруга телеведущего Юлия заявила, что мужу лучше, но пока врачи не позволяют ему вернуться к работе.

Норкин пережил гипертонический криз. По словам жены, он вызван стрессом на фоне сахарного диабета. Ведущего госпитализировали в 14-е кардиологическое отделение Первой Градской больницы в Москве.

Ведущий пропал из эфира «Места встречи» 2 апреля. После реплики одного из гостей о том, что он «не собирается участвовать в спектаклях», Норкин покинул студию и не вернулся. Вместо него эфир продолжил корреспондент Иван Трушкин.

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