Жена ведущего НТВ объяснила его исчезновение посреди эфира

Супруга ведущего программы «Место встречи» на телеканале НТВ Андрея Норкина Юлия рассказала Федеральному агентству новостей о состоянии журналиста.

«Под наблюдением врачей. Больше ничего не могу сказать», — сообщила она.

В пресс-службе НТВ сказали, что Норкин во время эфира почувствовал себя плохо, передает РИА Новости. На данный момент он находится на больничном. Заменять его будет телеведущий Иван Трушкин.

Ведущий программы «Место встречи» на телеканале НТВ Андрей Норкин пропал во время эфира 2 апреля и так и не вернулся в студию. Его заменили ведущие Александр Гурнов и Иван Трушкин, который объяснил пропажу Норкина проблемами со здоровьем.

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