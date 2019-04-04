Стал известен диагноз исчезнувшего из телеэфира ведущего НТВ

Супруга ведущего программы «Место встречи» на телеканале НТВ Андрея Норкина Юлия рассказала «Московскому комсомольцу», что мужа госпитализировали с гипертоническим кризом.

«У Андрея случился гипертонический криз, стресс на фоне сахарного диабета. Сейчас он в больнице», — сказала она. Супруга добавила, что недавно посещала Норкина. По ее словам, у телеведущего очень высокое давление, врачи запретили ему говорить по телефону.

Андрей Норкин пропал во время эфира «Места встречи» 2 апреля и так и не вернулся в студию. Вести ток-шоу продолжил корреспондент телеканала Иван Трушкин.

В пресс-службе НТВ ранее сообщали, что Норкин во время эфира почувствовал себя плохо и пока находится на больничном. Трушкин был назначен временным ведущим «Места встречи».

Норкин работает в журналистике более 25 лет. В 1990-х годах он вел на НТВ утренние и дневные выпуски информационной программы «Сегодня» и ток-шоу «Герой дня». После «разгона НТВ» ушел на «ТВ-6». Позже занимал пост главреда «Эхо-ТВ», а также генерального директора московского представительства телеканала RTVi.

В 2014 году он вернулся на НТВ, был соведущим «Анатомии дня», а затем получил собственную программу «Список Норкина». «Место встречи» он ведет с февраля 2016 года. В 2016-2017 годах Норкин параллельно работал в вечерней новостной программе «Итоги дня» и руководил новостной службой телеканала «Царьград».

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