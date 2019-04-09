Названы сроки возвращения исчезнувшего ведущего НТВ

Супруга телеведущего Андрея Норкина рассказала, когда он сможет вернуться к работе. О его состоянии она сообщила в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

По словам жены Норкина Юлии, сейчас врачи не позволяют мужу вернуться к работе. «Я думаю, что недельки через две, не раньше», — добавила она. Супруга отметила, что в настоящее время Норкин чувствует себя лучше.

Ранее ведущий телепередачи «Место встречи» на канале НТВ Андрей Норкин бесследно пропал во время эфира. Позднее он так и не вернулся в студию, его заменил корреспондент Иван Трушкин. Пресс-служба НТВ объяснила произошедшее плохим самочувствием ведущего.

Через некоторое время супруга Норкина пояснила, что у журналиста произошел гипертонический криз, вызванный стрессом на фоне сахарного диабета. Телеведущий был госпитализирован.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



