Истощенного пса нашли в открытом море за сотни километров от берега

У берегов Таиланда в Сиамском заливе спасли собаку, уплывшую за 217 километров от берега. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В пятницу, 12 апреля, рабочие с плавучей буровой установки заметили в море пса. Они подозвали истощенное животное к себе и, когда собака подплыла ближе, выловили ее с помощью тросов. «Мы увидели ее, когда она плыла в сторону нашей вышки, установленной в 217 километрах от берега, — рассказал участник спасательной операции Хон Витисак (Khon Vitisak). — Ей повезло, что море было спокойным».

Рабочие заботились о животном два дня, а затем передали его на проплывающий мимо корабль. В понедельник, 15 апреля, собаку доставили в ветеринарную клинику таиландского города Сонгкхла. Ветеринары заключили, что четвероногий пловец абсолютно здоров, и начали поиски его хозяина. Витисак заявил, что с радостью приютит пса, если тот окажется бездомным.

В конце февраля сообщалось, что в американском городе Палм-Бич, штат Флорида, пожарная служба спасла собаку, застрявшую в быстросохнущем цементе. Щенка по кличке Бенджи (Benji) спасли сотрудники пожарной станции номер 17. Состояние здоровья животного не уточнялось.

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