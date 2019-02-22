Собака застряла в цементе и чудом выжила

В американском городе Палм-Бич, штат Флорида, пожарная служба спасла собаку, застрявшую в быстросохнущем цементе. Об этом представители Palm Beach County Fire Rescue сообщают на официальной странице в Facebook.

По данным службы спасения, щенка по кличке Бенджи (Benji) спасли сотрудники пожарной станции номер 17. «Собаке не удавалось самостоятельно выбраться, поскольку цемент моментально застыл. Команда аккуратно провела спасательную операцию, слой за слоем откалывая цемент», — написали работники центра.

В результате Бенджи освободили и выпустили на волю. О состоянии здоровья животного не сообщается.

Ранее в американском штате Юта спасли туриста, который увяз в зыбучем песке, погрязнув по колено. Когда до него добрались спасатели, он провел в зыбучем песке десять часов. В настоящее время его здоровью ничто не угрожает.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!