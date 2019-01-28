Упавшего в 20-метровую скважину двухлетнего мальчика спасли

В индийском штате Мадхья-Прадеш двухлетний ребенок упал в 20-метровую скважину. Об этом сообщает Newsflare.

Инцидент произошел в воскресенье, 27 января, когда мальчик играл возле скважины в селе Керхар. Спасатели прибыли через 45 минут. Они выкопали ход, идущий параллельно скважине, и сумели извлечь ребенка.

При падении мальчик не пострадал. Очевидцы утверждают, что после спасения у него не было ни царапины. Несмотря на это, его доставили в больницу, где он провел несколько часов под наблюдением врачей.

Власти утверждают, что не давали разрешения на бурение скважины. Начато расследование.

26 января сообщалось, что в Испании нашли тело двухлетнего мальчика, который упал в скважину глубиной 100 метров. Спасательная операция, за которой следила вся страна, продолжалась 13 дней.

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