Двухлетний ребенок провалился в 100-метровую скважину и застрял

В испанском городе Тоталан, провинция Малага, продолжаются поиски двухлетнего ребенка, упавшего в скважину. Об этом сообщает издание El Pais.

Его семья 14 января гостила у родственников, которые живут в горах недалеко от города. Мальчик исчез, когда играл с двоюродным братом на улице. Родители считают, что он провалился в скважину диаметром 25 сантиметров и глубиной 100 метров, которую пробурили около месяца назад.

Скважина слишком узкая, чтобы отправить за ребенком взрослого человека. Пожарные опустили под землю автоматическую камеру и отыскали пакетик с конфетами, который был у мальчика, пишет Associated Press. На глубине 80 метров камера наткнулась на преграду.

Сотрудники гражданской гвардии Испании начали удалять грунт и камни, засоряющие скважину, однако ее глубина затрудняет работу. В течение первого дня им удалось продвинуться лишь на 60 сантиметров. Одновременно спасатели пытаются прокопать горизонтальный тоннель, который подойдет к скважине сбоку.

Специалисты полагают, что ребенок мог остаться жив, если попал в воздушный карман под землей. Затянувшиеся поиски уменьшают шансы на благополучный исход.

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