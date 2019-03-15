Собака проплыла тысячи километров и была усыплена против воли хозяйки

Домашняя собака забрела в трюм в Таиланде, проплыла две тысячи километров и была усыплена в Гонконге. Как сообщает информационный портал Coconuts, решение властей возмутило зоозащитников.

По прибытии в порт капитан сдал собаку местным властям. Перед этим один из моряков сфотографировал животное и выложил снимок в социальных сетях в надежде найти владельца. Он предупредил, что, если хозяин не объявится в течение четырех дней, то пса усыпят.

На сообщение откликнулась хозяйка животного, живущая в Бангкоке. Однако собаку спасти не удалось: ветеринары сделали смертоносную инъекцию раньше, чем истек четырехдневный срок ожидания. Сестра хозяйки животного сообщает, что та «убита горем». Зоозащитники раскритиковали решение властей и заявили, что собираются заставить извиниться Министерство сельского хозяйства, рыболовства и заповедников Гонконга.

Представители ведомства утверждают, что меры пришлось применить «из соображений здоровья людей и благополучия животных». Они объяснили, что при собаке не было медицинских документов и ветеринары приняли решение усыпить ее, так как в Таиланде недавно случилась вспышка бешенства.

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