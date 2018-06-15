Котенок проплыл тысячи морских миль в трюме корабля и был усыплен

В Великобритании усыпили котенка после того, как он пережил трехнедельный переезд в трюме корабля из Турции. Об этом сообщило издание The Mirror.

Когда кошку обнаружили в клетке в багажном отделении корабля, приплывшего в область Шотландии Уэст-Лотиан, она страдала от тяжелой формы обезвоживания и была ранена. Животное доставили в ветеринарную клинику, а оттуда планировали отправить на карантин в область Абердиншир.

Однако до того, как врачи успели это сделать, им пришло распоряжение от местных властей усыпить кошку. «Для нас это было огромным потрясением. Если бы мы знали, что есть хоть какой-то шанс, что ее усыпят, мы бы придумали другой способ решения проблемы», — заявил один из сотрудников Общества по предотвращению жестокости к животным.

Представитель местных властей объяснил решение тем, что бродячие кошки в Турции часто болеют бешенством. «К тому же, ветеринар из государственного Агентства по здоровью животных и растений назвал низкими шансы, что бездомная кошка, которая провела столько времени в клетке в одиночестве, сможет ужиться с людьми», — добавил он.

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