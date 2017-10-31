Американку обвинили в жестокости к животным за спасение собаки от эвтаназии

Сотрудницу американской ветеринарной клиники, пытавшуюся спасти собаку от эвтаназии, обвинили в жестоком обращении с животными. Об этом сообщает издание Metro.

В мае житель штата Нью-Джерси Кен Леви (Ken Levy) принес своего 15-летнего карликового пинчера Цезаря в ветеринарную больницу Брайервуд. Он объяснил, что собака страдает болезнью Иценко-Кушинга, и попросил усыпить пса.

Сотрудница клиники Андреа Оливейра (Andrea Oliveira) считала, что Цезаря можно вылечить. Она без ведома хозяина собаки забрала пинчера домой и пять месяцев ухаживала за ним.

В октябре кто-то прислал Леви анонимное сообщение. Из него он узнал, что Цезарь все еще жив. После этого мужчина пожаловался в полицию. Оливейра предъявили обвинения в жестоком обращении с животными, а собаку изъяли и усыпили под надзором другого ветеринара.

При болезни Иценко-Кушинга поджелудочные железы генерируют избыточные гормоны. В результате у собаки слабеют мышцы, она становится сонливой, быстро утомляется, возможно выпадение шерсти. При отсутствии лечения растет риск диабета, нарушений функционирования сердца, печени и почек, развития инфекции кожи, ушей, десен, глаз и мочевого пузыря, а также других заболеваний.

30 октября сообщалось, что толстый слой жира спас карликового пинчера по кличке Фрика во время нападения медведя во Флориде.