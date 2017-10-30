Ожирение спасло карликового пинчера от медведя в США

Толстый слой жира спас собаку во Флориде (США) во время нападения медведя. Об этом сообщает Fox News.

Карликовый пинчер Фрика (Frika) весит 15 фунтов (6,8 килограмма). Медведь атаковал ее во дворе дома.

«Ветеринар сказал, что она очень крепкая. Дополнительный слой жира защитил ее от когтей хищника, который мог разорвать ей кишечник», — пояснил владелец собаки Эрик Йон (Eric Yaughn).

Сейчас Фрика восстанавливается после операции. Ей наложили больше десятка швов.

Осенью в России зафиксировали сразу несколько нападений медведя на человека. В Нижнеудинске Иркутской области хищник ударил молодого парня по спине в центре города, в Сыктывкаре медведь атаковал дрессировщика на глазах у детей, на Сахалине от лап животного погиб рыбак, а под Воронежем сбежавший из зоопарка медведь задрал пенсионера.