Медведь напал на человека в центре сибирского города

В центре городе Нижнеудинска Иркутской области на человека напал медведь, передает информагентство IrkutskMedia в пятницу, 6 октября.

Хищник ударил молодого парня по спине.

«В целях обеспечения безопасности местных жителей на место оперативно прибыли экипажи патрульно-постовой службы, ГИБДД и Росгвардии», — рассказали агентству в региональном главке МВД.

Полицейские застрелили животное. Пострадавший отделался незначительными царапинами.

Каким образом лесной хищник оказался в центре города, не уточняется.

23 сентября медведь напал на двоих детей-близнецов, игравших на вертолетной площадке в поселке Хета на Таймыре. Девочке удалось убежать, а мальчика хищник затащил в кусты и загрыз. Зверя застрелили местные жители.

11 августа в Свердловской области 44-летний Александр Лопахин сумел без оружия отбиться от напавшей на него в лесу медведицы. Мужчина наткнулся на хищника, когда собирал грибы. Зверь напал на него, но пострадавший серией ударов по голове отправил медведя в нокдаун. Получившее жесткий отпор животное отступило, а Лопахина с рваными ранами головы доставил в больницу односельчанин.