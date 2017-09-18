Рыбак погиб после нападения медведя на Сахалине

Рыбак на Сахалине погиб после нападения медведя. Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в областном министерстве лесного и охотничьего хозяйства.

«Сегодня обнаружили труп мужчины с характерными ранами», — сказал собеседник агентства. О пропаже мужчины днем ранее сообщили его родственники.

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Как стало известно, две семьи поехали на отдых на реку Тамбовку в Анивском районе. Мужчина взял удочку и отправился рыбачить самостоятельно. Через некоторые время родные стали звать его на обед, однако на крики он не отвечал. Родственники сначала искали его сами, а затем обратились в правоохранительные органы.

В начале сентября в Сахалинской области медведь убил 70-летнего охотника. Перед смертью мужчина успел ранить хищника. Охотники до сих пор не нашли зверя, уточняет агентство.

В ноябре прошлого года в селе Знаменка Амурской области бурый медведь напал на двух охотников. Одному из них зверь сломал ключицу, у второго оказалось повреждено лицо. В сентябре того же года медведь напал на туристку в окрестностях Сочи. В результате она получила рваные раны спины.