Красноярцам напомнили правилах поведения при встрече с медведем

Жителям Красноярского края, в связи со стартом сезона охоты, напомнили о том, как следует себя вести при встрече с медведем и каким образом избежать такого события, передает издание «Таймырский телеграф» во вторник, 5 сентября.

«Нападения бывают двух основных типов – оборонительные и хищнические. Ваша первая реакция в обоих случаях должна быть одинакова: ни шагу назад!», — отмечено в документе, опубликованном региональным Минэкологии.

Однако реакция человека в двух указанных вариантах поведения медведя все же должна быть разной. Если зверь усматривает в вас добычу, то следует его отпугивать и бороться до конца. А если он воспринял человека как угрозу и обороняется, то следует притвориться мертвым.

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В некоторых случаях медведь может приблизится к человеку из любопытства. В таких случаях рекомендуется не повышать голоса и не убегать. «Если зверь прекратит приближаться к вам, попытайтесь снова увеличить расстояние между вами. На этой стадии развития событий медведь скорей всего откажется продолжать столкновение и уйдет, если только он не агрессивен», — говорится в рекомендациях.

Власти края просят сообщать в полицию и спасателям не только при обнаружении живого зверя, но и его следов, если это где-то вблизи населенных пунктов.

Главным способом обезопасить себя от встречи с медведем: не оставлять продуктов питания, отходов и мусора возле стоянок. Также рекомендуется на злоупотреблять спиртным и не ходить в лес в одиночку.