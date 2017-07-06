«Медведь смотрит на туристов как на консервы»

«Русская Арктика» — один из самых удивительных национальных парков России. Побывать там удается очень немногим туристам. «Лента.ру» поговорила с исполняющим обязанности директора парка Александром Кириловым о том, велики ли шансы встретить в Арктике медведя, а также об альтернативной энергетике, летающих пингвинах и многом другом.

«Лента.ру»: В середине июня «Русская Арктика» открыла круизный сезон. Всего на лето планируются 10 круизов. Можете рассказать о них поподробнее?

Александр Кирилов

Кирилов: Этот сезон для нас достаточно традиционен. У нас каждый год бывают туристы — в турах на Северный полюс и Землю Франца-Иосифа. В круизе путешественники могут увидеть каньоны, айсберги, ледники и, конечно же, богатый животный мир.

Какова роль национального парка в этих круизах?

Они же проходят на нашей территории, поэтому инспекторы «Русской Арктики» сопровождают каждую группу. Мы наблюдаем за тем, как проходят круизы, смотрим, где можно, а где нельзя высаживать путешественников, следим за условиями плавания. Нужно понимать, что природа Арктики — очень хрупкая и ранимая, и ее нужно всячески оберегать.

Как я понимаю, инструкторы еще и безопасность туристов обеспечивают? Например, от медведей?

В том числе. Но скорее даже безопасность медведей от туристов.

Фото: Globallookpress.com

А какова вообще вероятность встретиться с косолапым во время круиза?

Пятьдесят процентов — либо встретите, либо нет. А если серьезно, то правильно говорить не о том, встретите ли вы медведей, а о том, сколько вы их встретите.

То есть медведи гарантированы?

Конечно. А еще гарантированы киты, моржи. Даже песцов увидите, если будете внимательны. Летом пейзаж Арктики сероватый, и песцы после линьки с ним сливаются. Нужно просто наблюдать, если вдруг камень двигается, то это не у вас с головой что-то, — это песец. А если сугроб шевельнулся — медведь.

Насколько вообще близок контакт с животным миром? С борта корабля?

Конечно же, за белыми медведями мы наблюдаем с корабля — они обитают на льдинах, часто сами подплывают к борту атомохода. Корабль часто останавливают, чтобы медведь мог подойти поближе и туристы его пофотографировали.

А как к этому относятся животные, не боятся людей?

Они чаще всего первый раз в жизни встречают людей, поэтому им просто интересно. Тем более от людей очень вкусно пахнет. Не стоит забывать, что это хищник, который постоянно смотрит, где можно поесть, — а тут такую «консерву» привезли.

Туристы могут покормить медведей? Кинуть им рыбку, например?

Никогда. Это строго запрещено и преследуется административным кодексом Российской Федерации. Такие прецеденты были, люди пытались кормить животных, но наши инспекторы тут же подошли, объяснили, что так делать нельзя, и туристы все поняли. Вообще, путешественники, которые приезжают к нам, обычно прекрасно понимают, что делать этого не нужно.

Фото: Steven J. Kazlowski / DanitaDelimont / Globallookpress.com

Туристы из каких стран чаще всего прибывают к вам с круизами?

Национальный состав примерно такой: 26 процентов — китайские туристы, немцев — 17 процентов. Кроме того, в этом году будет два полностью французских круиза, где, соответственно, и программа будет на французском. Россиян — всего 6 процентов.

Какая программа предусмотрена на борту, когда вокруг ничего не происходит?

Фото: Wothe, K. / Arco Images GmbH / Globallookpress.com

Есть такие английские слова: education — «образование», и entertainment — «развлечение». Мы же придерживаемся концепции edutainment, то есть совмещаем эти два понятия. Это обучение с развлекательными элементами. На борту проводятся различные лекции, где как раз рассказываем о парке, об Арктике, о правилах безопасности, животных, которые здесь обитают и так далее. Например, если вы видите летающего пингвина, то это не летающий пингвин, а кайра. Эти птицы очень похожи на пингвинов по окраске, но летают.

И все 10 дней как раз заполнены этими лекциями, какими-то развлекательными мероприятиями, экскурсиями. Туристы очень интересуются тем, что видят, задают вопросы нашим инспекторам.

Люди во время круизов проникаются идеями охраны природы, экологии.

А какая-то научная деятельность предусмотрена?

Что тут скрывать, круизы — один из способов добраться до отдаленных районов парка. Мы часто объясняем круизным компаниям, что, например, там-то нам нужно сделать остановку и забрать экспедиционную группу с острова или наоборот отвезти. И туркомпании понимают важность и нужность нашей работы, идут навстречу.

К тому же среди наших туристов бывают ученые, которые давно хотели приехать в Арктику. Круиз дает им такую возможность. По ходу плавания мы делимся с ними своими соображениями по тому или иному вопросу.

Почему среди туристов так мало россиян?

Давайте положим руку на сердце и признаемся: снег мы и так видим девять месяцев в году. Еще и в отпуск ехать, чтобы посмотреть на снег, — это мало кто захочет.

Наверняка и цена сказывается?

Конечно. Минимальная цена круиза на Северный полюс — порядка двух миллионов рублей. Туры на Шпицберген и Землю Франца-Иосифа дешевле — от 500 тысяч рублей.

Сейчас мы занимаемся проектированием так называемых многофункциональных арктических комплексов. Это такие точки, которые смогут посетить и туристы, и ученые. Они будут оборудованы вертолетными площадками, запасами топлива, электроэнергией и так далее.

А откуда там возьмется электроэнергия?

Мы активно используем альтернативную энергетику. Крыши всех наших полевых баз и опорных пунктов перестилаем сейчас солнечными панелями, которые вырабатывают даже в полярную ночь много электроэнергии.

И потребление топлива для генераторов у нас уже упало в разы.

Мы еще думали о ветряках, потому что с ветром, как вы понимаете, у нас проблем нет. Но выяснилось, что технологии пока отстают от наших потребностей. Главная проблема в том, что ветрогенераторам не нужен сильный ветер, а у нас именно такой. Ветряки не выдерживают. Один у нас улетел — куда-то в сторону китайской границы.

Многофункциональные арктические комплексы способны удешевить туры в Арктику?

Понимаете, на данный момент нет ничего дешевле, чем авиатранспорт. Например, билеты из Москвы в Архангельск стоят порядка пяти тысяч рублей — это 1,2 тысячи километров. От Архангельска до Земли Александры — 1,6 тысячи километров. Отсюда можно понять и цены. То есть да, с открытием таких комплексов мы ожидаем существенного удешевления туров.

Я же понимаю, что россияне сегодня не едут в Арктику в первую очередь из-за того, что это все-таки дороговато. Не каждый может себе позволить такую сумму за 10-дневный круиз. Вот есть шесть процентов населения страны, кто может себе это позволить, — они и ездят. Поэтому удешевление откроет Арктику, и в будущем, думаю, возможны даже какие-нибудь туры выходного дня.

На ваш взгляд, что самое запоминающееся в Арктике и ради чего стоит вообще приезжать сюда?

Сколько людей — столько и мнений. Мне нравится камнеломка гиперборейская, но вряд ли все остальные поедут в Арктику ради этого маленького фиолетового цветочка. Или ковер цветущих полярных маков. Или лютиков. Хотя, честно говоря, мы туда и не сильно водим туристов — чтобы не вытоптали тундру.

Насколько физически подготовленным должен быть турист, отправляющийся в круиз по Арктике? Стоит походить в тренажерный зал?

В общем-то, совершенно неважна физическая подготовка. Ледокол — это такой плавучий город, по сути, гостиница. Теплую одежду надо взять с собой, пленка в фотоаппаратах, мне рассказывали, сейчас не заканчивается, если есть ноутбук. А если кому-то сильно понадобится, то на борту найдется и тренажерный зал.

Сколько туристов вы ожидаете принять в этом сезоне?

Примерно 1200. Это больше, чем в прошлом году, но ненамного. В среднем за год у нас бывает около тысячи путешественников.