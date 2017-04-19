Закодированные послания заморозят в Арктике на 25 лет

На острове Большевик архипелага Северная Земля заморозят послания интернет-пользователей со всего мира. Об этом сообщили в пресс-службе компании «КРОК», которая выступила организатором акции. Все послания в течение 25 лет в зашифрованном будут храниться на Ледовой базе «Мыс Баранова».

Оставить послание желающие могут на сайте компании до 17 мая. Отправить сообщение можно «человеку, компании, планете Земля или будущим поколениям», указав при этом имя и электронную почту получателя.

В День Полярника, который отмечается 21 мая, всю собранную информацию закодируют и перенесут в специальную капсулу. После этого она отправится на ледовую базу. Письмо, хранившееся в Арктике, будет доставлено адресату в мае 2042 года. Копии капсулы будут храниться в дата-центрах в Европе и Азии.

«Технологии будущего изменят работу и жизнь каждого человека, и при этом не будут вредить окружающей среде. Приветствуем такие прогнозы и среди посланий — будет интересно открыть их через 25 лет», — делится генеральный директор компании Борис Бобровников.

Акция проходит при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Арктического и антарктического научно-исследовательского института. Ее цель — привлечь внимание к проблеме ресурсов. Работники НИИ проверят, как в арктических условиях сохранится информация на цифровых носителях.

Русская гидрографическая экспедиция открыла остров Большевик более 100 лет назад. В 1986 году на мысе Баранова появилась Ледовая станция. Там проводились поисково-оценочные работы на россыпи золота. В середине 1990-х из-за нехватки денег станцию законсервировали, но через 17 лет, в 2013 году, работа на станции была возобновлена.

