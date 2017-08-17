Застрелившего медведя жителя Кузбасса обвинили в незаконном хранении оружия

В Кемеровской области полиция возбудила уголовное дело о незаконном хранении оружия (статья 222 УК РФ) в отношении местного жителя, застрелившего медведя из незарегистрированного карабина. Об этом в четверг, 17 августа, сообщается на сайте регионального главка МВД.

«Подозреваемый пояснил, что еще около пяти лет назад, после смерти брата, который являлся законным владельцем, он оставил карабин себе и все это время хранил его в гараже», — отметили стражи порядка.

Ранее в полицию поступила информация о том, что в в поселке Усково Новокузнецкого районе убили медведя. Дата происшествия не уточняется. Участковый установил, что владелец местной пасеки попросил своего знакомого из Новокузнецка застрелить животное, которое разорило один из его ульев. Мужчина согласился, устроил засаду на медведя прямо на пасеке и, когда зверь вышел из леса, убил его.

Оружие, которое стрелок спрятал в кустах, и девять патронов к нему полицейские изъяли.