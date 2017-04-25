Американца дважды за два дня задерживали с оружием в аэропорту

Путешественника дважды за два дня задерживали в американском аэропорту за попытку пронести оружие на борт самолета. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщает портал TravelMole.

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В пятницу, 21 апреля, Майкл Риос-младший (Michael Rios Jr.) был остановлен охранниками в нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия после того, как в его ручной клади в ходе досмотра обнаружил кастет и нож. Холодное оружие было конфисковано, после чего уроженца города Бангор (штат Мэн) отпустили.

На следующий день, 22 апреля, Риос-младший снова был задержан в воздушной гавани Нью-Йорка. Во время досмотра в его вещах нашли пневматический пистолет, шесть ножей, метательные звездочки и другие запрещенные в самолете предметы. В итоге мужчине предъявили обвинение в незаконном хранении оружия.

В марте американская путешественница случайно принесла в аэропорт заряженный револьвер. Досматривавшие женщину сотрудники воздушной гавани в Северной Каролине не заметили оружия и допустили ее к рейсу.