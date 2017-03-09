Пассажирка с заряженным револьвером прошла досмотр в американском аэропорту

Американская путешественница случайно принесла в аэропорт заряженный револьвер. Досматривавшие ее перед посадкой сотрудники не заметили оружия и допустили туристку к рейсу. Об этом сообщает телеканал Fox News.

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Инцидент произошел в аэропорту Шарлотт Дуглас (штат Северная Каролина). Жительница Колорадо, пожелавшая остаться неизвестной, рассказала, что собиралась вылететь в Техас. Она прошла все процедуры безопасности в авиагавани, отправилась к выходу на посадку и только тогда обнаружила, что в ее сумочке лежит заряженный револьвер.

Ее первым желанием было рассказать об этой ошибке кому-нибудь, но потом она осознала, что такой промах обернется тюремным заключением, вспоминает путешественница. Тогда американка позвонила матери, которая работает в сфере гражданской авиации. Та порекомендовала дочери отправиться в туалет и разрядить там оружие.

Пассажирка последовала этому совету и благополучно долетела до места назначения. По словам американки, ее смутил и напугал тот факт, что пронести оружие на борт лайнера оказалось очень легко.

По данным Министерства национальной безопасности США, в 2015 году работавшие под прикрытием следователи в 95 процентах случаев проносили оружие через пункты досмотра в аэропортах страны.

