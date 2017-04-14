Забывчивая женщина-полицейский из США пронесла пистолет на борт самолета

На Тайване задержали женщину-полицейского из США, которая по забывчивости пронесла пистолет на борт самолета. Об этом сообщает Reuters.

43-летняя жительница Калифорнии Нелл Грант сама отдала пистолет и шесть патронов к нему охране аэропорта после того, как лайнер приземлился. Она объяснила, что случайно оставила оружие в сумке, которую взяла с собой в салон. Каким образом ей удалось пронести пистолет и боеприпасы через несколько пунктов досмотра, включая предпосадочный, Грант объяснить затруднилась. По ее словам, она вспомнила об оружии только во время посадки.

Нелл Грант планировала лететь через Тайвань в Бангкок, однако после того, как она сдала оружие, ее задержали и препроводили на допрос в прокуратуру.

9 марта жительница штата Колорадо случайно пронесла заряженный револьвер на борт авиалайнера в аэропорту Шарлотт Дуглас (штат Северная Каролина). Она вспомнила об этом только в салоне самолета, после чего по совету матери разрядила пистолет в туалете.

По данным Министерства национальной безопасности США, в 2015 году работавшие под прикрытием следователи в 95 процентах случаев проносили оружие через пункты досмотра в аэропортах страны.