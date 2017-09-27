Швейцарские зоопарки начали кормить хищников домашними животными

Некоторые швейцарские зоопарки скармливают хищникам домашних животных, которых приносят посетители. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Директор Цюрихского зоопарка Алекс Рубел (Alex Ruebel) утверждает, что им оставляют ненужных кроликов, морских свинок и ручных крыс. Учреждение отказывается брать других домашних животных, в том числе кошек или собак. «Ветеринар убивает морских свинок или кроликов, а потом их отдают на съедение тиграм, львам и ирбисам», — пояснил Рубел.

В бернский зоопарк Daehlhoelzli также приносят домашних животных. Его сотрудник Марк Россет (Marc Rosset) утверждает, что это происходит от одного до пяти раз в неделю. По его словам, речь идет преимущественно о грызунах. Их также скармливают хищникам, которые живут в зоопарке.

В июне сообщалось, что неизвестные бросили осла на съедение тиграм в зоопарке китайского города Чачжоу (провинция Цзянсу). Затем они попытались скормить хищникам козу, но им помешали посетители и охранники зоопарка. В июле погибшему ослу поставили памятник.