Памятник брошенному на съедение тиграм ослу поставили в Китае

В зоопарке на востоке Китая возвели монумент ослу, которого бросили на съедение тиграм. Об этом сообщает The South China Morning Post.

Скульптура, нареченная «Монумент осла», водружена на постамент. Надпись рассказывает о трагической судьбе животного. Осел погиб 6 июня: его столкнули в ров к тиграм неизвестные мужчины. Затем они попытались кинуть хищникам живую козу, но им помешали посетители и охранники зоопарка.

Причиной инцидента оказался конфликт между совладельцами учреждения. Один из них и распорядился вывезти и продать осла и некоторых других зверей, которые содержались в зоопарке. Когда исполнителей указания остановила охрана, они решили бросить животных на съедение тиграм.