На съедение тиграм в китайском зоопарке бросили живого осла

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В китайском городе Чачжоу (провинция Цзянсу) на глазах посетителей зоопарка в вольер с тиграми бросили живого осла. Об этом во вторник, 6 июня, сообщает издание South China Morning Post.

Очевидцы рассказали, что к вольеру с тиграми подъехал грузовик. Из автомобиля вышли мужчины в красных пластиковых дождевиках, подтащили сопротивляющегося осла к ограде и столкнули его в заполненный водой ров. Затем они попытались кинуть хищникам живую козу, но им помешали посетители и охранники зоопарка.

Тигры набросились на осла и растерзали его. Примерно через полчаса животное погибло.

Причиной инцидента оказался конфликт между совладельцами учреждения. Один из них нанял мужчин в дождевиках, чтобы вывезти и продать осла и некоторых других зверей, которые содержались в зоопарке. Когда их остановила охрана, они решили бросить животных на съедение тиграм.

В феврале сообщалось, что в китайском зоопарке Нинбо тигр растерзал посетителя, который перебрался через ограду и ров с водой, чтобы попасть в вольер с хищниками.