Российские рыбаки отказались усыплять щенят на борту и остались в море

Рыбацкое судно «Механик Романча» пятые сутки не может пристать к причалу в Находке из-за требования администрации порта усыпить подобранных моряками трех щенков, передает РИА «Восток-Медиа» в пятницу, 27 апреля.

«Компания терпит убытки. Члены нашего экипажа не знают, что делать. Власти хотят отправить щенят в Корею на иностранном судне, там их усыпят. Мы спасали, а они готовы решить проблему таким жестоким способом», — рассказал агентству матрос Виктор Кучеренок.

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Животных подобрали и выходили по пути в корейский порт Пусан для прохождения ремонта.

«Щенят мы показали ветеринарам в Корее. Нам дали консультации, чем и как кормить новорожденных. Мы получили все необходимые медицинские документы, выкармливали малышей», — рассказал один из матросов.

17 апреля сообщалось, что Минстрой принял сторону зоозащитников и обязал сохранять в подвалах жилых домов открытыми продухи, которыми часто пользуются живущие там кошки. Ранее одного из активистов, вызволявших замурованных коммунальщиками животных, решили привлечь к уголовной ответственности.

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