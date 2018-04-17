Минстрой решил освободить замурованных в подвалах кошек

Минстрой принял сторону зоозащитников, требовавших открыть отверстия, необходимые для циркуляции воздуха в подвалах многоэтажек, передает «Интерфакс».

«Мы разрешили сохранять, даже обяжем сохранять в подвалах продухи размером 15 на 15 сантиметров для того, чтобы кошки могли выходить из подвала и заходить в подвал», — сказал журналистам замглавы ведомства Андрей Чибис во время поездки в Курск.

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Однако по решению общего собрания собственников проемы могут закрыть сетками.

Осенью депутаты Госдумы высказались за внесение изменений в техрегламенты, предписывающие закрывать вентиляционные отверстия подвалов, из-за которых плодятся грызуны, а охотящиеся на них кошки погибают в замурованных помещениях от голода.

Ранее 17 апреля сообщалось об уголовном деле на московского зоозащитника, который вскрывал ломом подвальные продухи. Из-за этого у него возник конфликт с жильцами, которые написали на него заявление в полицию.

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