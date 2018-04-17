Россиянин спасал кошек из подвалов и попал под уголовную статью

Житель столицы Алексей Тихомиров, вскрывавший ломом продухи подвалов ради спасения кошек, стал фигурантом уголовного дела. Об этом рассказала на своей странице в Facebook журналист Марина Ахмедова.

По ее словам, мужчину обвиняют в угрозе убийством (статья 119 УК РФ) жильцу дома по имени Анатолий, пытавшемуся отнять у активиста лом и помешать спасению замурованных животных. «Так вот Толик попросил за мировую 200 тысяч рублей. У Алексея таких денег нет», — отметила она в другом посте по этой теме.

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Инцидент произошел 10 декабря 2017 года. Как пишет журналистка, в постановлении о возбуждении уголовного дела указано, что между Тихомировым и потерпевшим вспыхнула ссора на почве «личных неприязненных отношений», в ходе которой первый стал словесно угрожать убийством второму, размахивая ломом.

Ахмедова описывает другую версию событий. «Мужчина напал на Алексея, пытался отнять лом. Алексей лом не отдал, и в процессе потасовки мужчина получил тычок этим ломом в грудь. Позже результаты осмотра в травмпункте покажут — переломов нет, только ушиб», — рассказала она.

В конфликт также вмешались родственники жильца, возмущенного попытками спасти кошек. Они избили и Тихомирова, и девушку, обращение которой было поводом для его приезда. Причем один из напавших представился полицейским.

Ранее 17 апреля заместитель главы Минстроя Андрей Чибис заявил, что в ведомстве официально «разрешили сохранять, даже обяжем сохранять в подвалах продухи размером 15 на 15 сантиметров для того, чтобы кошки могли выходить из подвала и заходить в подвал», передает «Интерфакс».

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