Более 20 изуродованных трупов собак нашли в Комсомольске-на-Амуре

Более 20 обезображенных трупов собак обнаружили зоозащитники около озера Мылка в Комсомольске-на-Амуре. Полиция начала проверку, сообщает во вторник, 10 апреля, РИА Новости.

Активисты также написали заявление в прокуратуру.

Общественники предполагают, что животных могли использовать для приготовления блюд в заведениях, где клиентам подают собачатину.

Отмечается, что на нескольких убитых собаках были ошейники, две похожи на хаски. Владельцы пропавших питомцев смогут опознать их.

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