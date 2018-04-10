Более 20 изуродованных трупов собак нашли в Комсомольске-на-Амуре

Более 20 обезображенных трупов собак обнаружили зоозащитники около озера Мылка в Комсомольске-на-Амуре. Полиция начала проверку, сообщает во вторник, 10 апреля, РИА Новости.
Активисты также написали заявление в прокуратуру.
Общественники предполагают, что животных могли использовать для приготовления блюд в заведениях, где клиентам подают собачатину.
Отмечается, что на нескольких убитых собаках были ошейники, две похожи на хаски. Владельцы пропавших питомцев смогут опознать их.
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