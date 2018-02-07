Корейцы попытались скрыть страсть к собачатине и потерпели фиаско

Южная Корея планировала закрыть рынки с собачьим мясом в период проведения Олимпиады, но не сделала этого. Об этом сообщило издание Daily Mail.

По данным издания, собачье мясо можно обнаружить всего в 100 километрах от Пхенчхана на рынке Моран в Соннаме. Это крупнейший в стране рынок на открытом воздухе по торговле собаками и их мясом. Местные власти обещали закрыть его к Олимпиаде.

За год на рынке продается и забивается около 80 тысяч собак. Мясо животных является основным ингредиентом в супе, который, как верят местные, повышает сексуальное влечение. Власти страны не одобряют торговлю собаками, однако не запрещают ее из-за высокого спроса. Издание утверждает, что треть корейцев хоть раз в жизни пробовали мясо собак.

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Журналисты подчеркивают, что вместо закрытия рынка власти решили сделать его более незаметным и разместили там знаки, запрещающие фотографировать. За соблюдением правила следят торговцы рынка и охранники, подавляющее большинство которых отказались общаться с прессой.

По данным издания, на рынке продолжают забивать собак, несмотря на то, что еще в декабре 2016 года это было официально запрещено. К маю 2017 года клетки и собачьи бойни должны были полностью убрать. Снимки журналистов доказывают, что это не было сделано.

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