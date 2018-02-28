В России запретили мучить диких животных

Совет Федерации поддержал ранее отклоненный сенаторами законопроект о запрете контактной притравки охотничьих собак. За проголосовали 150 человек, против — один, двое воздержались. Трансляция пленарного заседания велась в YouTube.

К новой редакции документа привлекли согласительную комиссию из представителей обеих палат парламента. В обновленной версии запрещается травмирование и жестокое обращение с животными, используемыми на притравочных станциях. Готовить и дрессировать собак на находящихся в неволе зверях можно будет только с использованием ограждений. Из проекта закона исключили нормы тренировки ловчих птиц.

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Госдума приняла законопроект о запрете контактной притравки в декабре 2017 года. Тогда в Совфеде его не поддержали, отправив на доработку. В изначальном варианте документа предлагалось запретить физический контакт между животными на притравочных станциях. Это вызвало бурные споры среди сенаторов, часть которых решили, что такие меры навредят охотничьей отрасли.

На притравочных станциях часто используют бывших цирковых и травмированных диких животных. В ходе притравки звери получают травмы, иногда собаки насмерть загрызают свою жертву.

Зоозащитники неоднократно призывали запретить подобное жестокое обращение с животными.

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