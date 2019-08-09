В безобидной футболке для любителей собак разглядели непристойность

Пользователи сети разглядели мужской половой орган в безобидной футболке для любителей собак. Об этом сообщает The Daily Dot.

Фотография футболки стоимостью 24 доллара 45 центов была опубликована в сообществе Awesome Shirts Today («Потрясающие футболки сегодня») на Facebook. На ней изображена собака в профиль, к которой сверху тянется человеческая рука, чтобы погладить. Фотографию сопровождает подпись: «Идеальная футболка для любителей собак».

Однако пользователи разглядели в изображении собаки мужской половой орган и высмеяли ее в комментариях под фотографией.

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«Где вы все увидели собаку? Потому что я вижу исключительно пенис!», — удивился один из комментаторов. «Любители собак? Или любители догги-стайла?», — написал другой пользователь. «Она отталкивает член. Это заявление», — прокомментировала третья читательница. «А можно посмотреть на футболку для любителей котов?», — поиронизировала одна из подписчиц.

В мае 2019 года мать заказала для дочери детскую футболку через интернет-магазин, но получила вещь с нецензурной надписью и рассмешила пользователей сети.

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