Неприличная надпись на футболке трехлетней девочки рассмешила пользователей сети

Мать заказала для дочери детскую футболку через интернет-магазин, но получила вещь с нецензурной надписью и рассмешила пользователей сети. Об этом сообщает издание BuzzFeed News.

Келси Доун Уильямсон рассказала, что решила купить своей трехлетней дочке Салем футболку с героями популярной детской книжки Frog and Toad («Лягушка и жаба» — прим. «Ленты.ру») на сайте AliExpress.

Когда женщина получила посылку, она оказалась в растерянности, поскольку под рисунком на футболке была надпись Fuck the police («К черту полицию» — прим. «Ленты.ру»).

«Я действительно не понимала, как реагировать на это, поэтому сперва в течение нескольких минут просто пялилась на надпись и пыталась понять, в чем дело», — рассказала Уильямсон.

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Позже она поделилась коллажем из двух фотографий в Facebook. На первом снимке был скриншот товара на сайте AliExpress, где под рисунком нет надписи, а на втором — то, как футболка в действительности смотрелась на ее дочери.

«Что я заказала и что я получила. Чертовски люблю Китай. Не могу перестать кричать. Что это такое? Моей дочери три года, и она даже не может это прочитать. Я не заказывала такое», — подписала пост Уильямсон.

Ее публикация моментально стала вирусной и получила множество лайков, репостов и комментариев. Большинство пользователей посмеялись над нелепостью ситуации.

Лягушка и жаба с подписью «К черту полицию» стали одним из самых популярных мемов, созданных на Reddit с помощью фотошопа.

В январе 2018 года компания Amazon сняла с продажи продукцию магазина Styleart за расизм. Магазин предлагал детские футболки с надписью Slavery gets shit done («Рабство помогает достичь результата»). Вся продукция этого бренда содержала такую надпись.

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